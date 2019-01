Unumkehrbare Zerstörung der Natur

Zum Artikel „Bürger befürchten ,Flächenfraß’“ vom 20. Dezember:

Wiegen drei Minuten Zeitersparnis für eine – sicher überschaubare – Anzahl von Radfahrern schwerer als die endgültige und unumkehrbare Zerstörung wertvoller Natur, die Beseitigung unersetzbarer Biotope und kleinen Paradiese im Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au? Eigentlich kann es dafür nur eine Antwort geben: mit Sicherheit nicht. Die Antwort fällt umso leichter, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es in der Au bereits einen vergleichbaren, nur geringfügig längeren Radweg von guter Qualität rund um die Au gibt. Was spricht dann noch für diesen unsinnigen Betonradweg? Nicht überraschend, am Ende geht es um nichts anderes als um das liebe Geld.

Politik von Bürgern entfernt

Die neue Betontrasse durch die Au soll sechs Millionen Euro kosten und würde vom Land finanziert, die Ertüchtigung des alten Radwegs würde drei Millionen kosten und müsste von der Stadt bezahlt werden. Unfassbar, eine Stadt, die sich nach Meinung unseres Oberbürgermeisters angeblich alles leisten kann, zerstört ohne Skrupel wertvolle Natur und vernichtet die Lebenswerke vieler Kleingärtner für immer – am Ende für einen kleinen, unbedeutenden buchhalterischen Vorteil für die Stadt. Insgesamt gesehen würde die Betontrasse uns Steuerzahler sogar mehr kosten. Das nennt man dann verantwortungsvolle Politik. Man muss leider zum wiederholten Male feststellen, auch in Mannheim hat sich die Politik sehr weit von den wahren Interessen der Bürger entfernt und orientiert sich sehr viel mehr an persönlicher Profilierung.

