„Äfach de Beschde“ – ein Gedicht

Zur Serie:

Äfach de Beschde hat ma gesucht, des hat der „MM“ gebucht. Die Julia Heffner iss für Babys da, des finne alle wunderba. Der Pepe Arancio an der Norma-Kasse, iss sehr nett unn hat Klasse. Jan-Eric Storck, der Lehrer, hat uff Grund seiner Art viel Verehrer. Soula Samara hat zu Weihnachde gudes Esse gekocht, unn des behinnerde Mensche ins Heim gebrocht. Josef Schuppe nimmt sich gern Zeit unn is zum Helfe – stets bereit. Eva Fiebig geht gern mit Besondere weg, dass se nät bleiwe misse an äm Fleck. Sarah Hofmann hot gesiegt, weil se fer Schwerkrange alles gibt, denn es iss schä, wenn uff dem letzte Weg, än liewa Mensch äm zur Seite steht.