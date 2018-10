Änderung vonnöten

Zum Kommentar „Viele Leerstellen“ vom 12. Oktober:

Den Ausführungen des Kommentators ist in fast allen Punkten zustimmen, außer, ich zitiere: „Dass Schulen heute oft als Problemzone wahrgenommen werden, lässt viele junge Leute vor dem Lehrerberuf zurückschrecken. Da ist Aufklärung notwendig.“ Dazu ist anzumerken: Viele Schulen sind Problemzonen und mancherorts, besonders an soge-nannten Brennpunktschulen, die Hölle für Lehrer, die in den Auseinandersetzungen mit schwierigen, schwer erziehbaren oder gar unbeschulbaren Kindern, deren Eltern, Juristen und der Schulaufsicht aufgerieben werden.

Nein, Herr Reinhardt, da ist keine Aufklärung notwendig, da ist schlicht und ergreifend eine grundlegende und nachhaltige Änderung der Um- und Zustände vonnöten, um den Lehrerberuf wieder attraktiv zu machen – und vor allem eine öffentliche Wertschätzung der Arbeit von Pädagogen statt einer Welle von Verachtung und Schmähung, der Lehrer und Erzieher seit Jahrzehnten ausgesetzt sind.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2P0wgog

