Ärgerliche Flecken auf den Planken

Zum Artikel „Frisches Pflaster der Planken schon wieder fleckig“ vom 5. April:

Alle rufen nach der Stadt, sie solle noch häufiger reinigen. Warum bittet man nicht die zur Kasse, die die Flecken und den Schmutz verursachen, zum Beispiel durch Kaugummi. In anderen Städten oder Ländern funktioniert das sehr gut.

Im „MM“ vom 5. April 2018 berichten Sie, dass die neuen Pflastersteine der Planken nach kurzer Zeit verschmutzt und fleckig sind. Die Verantwortung dafür wird einzig und allein den nicht hinreichenden Reinigungsmaßnahmen der Stadtreinigung gegeben. Was mich verwundert ist, dass sowohl im Artikel als auch im Kommentar so gut wie nichts darüber geschrieben wird: “Ja, wo kommt denn der Dreck überhaupt her”. Sind die Pflastersteine denn selbstverschmutzend? Allein schon auf dem Bild sind sechs Zigarettenkippen zu sehen. Mich persönlich würde es freuen, wenn der „Mannheimer Morgen“ mal ein Fass aufmachen würde zum Thema: “Unterentwickeltes Benehmen weiter Teile der Bevölkerung”. Schicken Sie Ihre Redakteure raus an die Haltestellen, in die Busse, Straßen- und S-Bahnen, zu den Supermärkten und anderen öffentlichen Plätzen. Sie werden feststellen, dass viele Menschen ihre Tüten, Zigarettenschachteln, Tetrapacks und andere Gebinde einfach auf den Boden werfen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklassen. Dass von 100 Rauchern und Raucherinnen ca. 100 ihre Kippe wegschnipsen, wo sie gerade stehen oder gehen. Auch wenn ein halber Meter daneben ein Abfalleimer steht. Auch eine Verschmutzung, aber eine andere, dass man sich in Bussen und Bahnen durch die Telefoniermanie und Restgeräuschen aus Kopf- und Ohrhörern einer akustischen Umweltverschmutzung aussetzen muss. Dass der Stumpfsinn in der Bevölkerung im gnadenlosen Aufwind begriffen ist. Was mich persönlich betrifft, seit meinem 60. Lebensjahr besitze ich eine 60-Plus-Karte des VRN. Inzwischen denke ich darüber nach, diese zu kündigen und wieder vermehrt mit dem Auto zu fahren. Für kultivierte und mitdenkende Menschen ist eine Fahrt mit dem ÖPNV kein Vergnügen mehr.