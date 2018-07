Abenteuer vor 60 Jahren

Anzeige

Zum Artikel „Das dunkle Labyrinth“ vom 23. Juni:

Der interessante Bericht weckte in mir Erinnerungen an längst vergangene Erlebnisse, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Möge das folgende Abenteuer Lesern, die den Geist der damaligen Zeit noch kennen, ein bisschen Vergnügen bereiten:

Es war vor 60 Jahren. Man schrieb das Jahr 1958. Wir waren eine Gruppe Jungens in der achten Volksschulklasse in Oppau und unser Abenteuerspielplatz war genau der Ort, den Sie in Ihrem Artikel beschreiben, nämlich das Rheinufer und besonders der geheimnisvolle linksrheinische Pfeiler der Sandhofener Autobahnbrücke.