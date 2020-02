Abgrenzung der CDU zum Teil schwammig

Jenseits der Debatte, ob das Geschehen in Erfurt demokratisch war oder gelinkt, jenseits der Überlegungen, wer was wann wie mit welchen Konsequenzen gesagt und getan hat, sehe ich die politische Entwicklung Deutschland als sehr bedrohlich an: Selbst Hitler hatte keine absolute Mehrheit, er brauchte die Unterstützung der konservativen Kreise für sein Ermächtigungsgesetz. In Italien war es ähnlich.

Ich sehe nicht, dass den Konservativen, also vor allem der CDU, wirklich klar ist, dass ein Wiedereintritt Deutschlands in ein autoritäres und völkisches Regime vor allem von ihnen abhängt. Die Versuche der AfD, die CDU zu umwerben, ist offensichtlich und Kalkül. Die CDU ist in den kommenden Jahren der Schlüssel dazu, ob die AfD die Geschicke Deutschland bestimmt oder nicht, denn die AfD allein dürfte keine 50-prozentige Mehrheit erzielen, sie braucht Koalitionspartner. Die Abgrenzung der CDU ist aber in sehr weiten Teilen schwammig, inkonsequent und immer bereit zu einer weiteren Zusammenarbeit zur Sicherung der Macht, wie es zu Recht im Leserbrief von Dirk Köhler heißt.

Ich möchte nicht in einem Staat leben, der autoritär regiert wird, der völkisch „gereinigt“ ist, in dem Grundwerte wie Toleranz, Respekt, Weltoffenheit begraben werden und Rassismus und Hass jeglicher Färbung zum guten Ton gehören. Ich will mich nicht entscheiden müssen: Schließt du dich unserem Rassismus an oder nicht? Ich möchte allen Menschen in offener Atmosphäre gleichermaßen auf partnerschaftliche und respektvolle Weise begegnen dürfen und möchte auch so behandelt werden. Was ist dieser Lebensstil der CDU wert?

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020