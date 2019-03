Zum Debatten-Beitrag „Leiden wir an Wohlstandsübermut, Frau Lermer und Herr Fischer?“ vom 2. März:

Wenn es nicht so traurig wäre: „Ungewöhnliche Reiseziele – Eine Nacht Bunker – Kriegserlebnisse in Sarajewo“, schrieb Ihre Zeitung auf einer Seite 3. Man kann in einem Bunker, bei Bombenangriffsgeräuschen, schlechter Luft und Dämmerlicht übernachten“. Für Menschen, die vor lauter Übersättigung, Langeweile und Gier nach Nervenkitzel etwas erleben wollen. Der Sofa-Tatort scheint nicht mehr auszureichen.

Zu uns kommen Menschen geflohen, die den Krieg, das Sirenengeheul, das ganze Elend nicht mehr aushalten. Scheinbar hat der „Wohlstandsübermut“ schon eine nicht geringe Zahl von Bürgern ergriffen und bis zur Geschmacklosigkeit verführt. Immer mehr Kinder und Jugendliche geraten in die Abhängigkeit durch Langeweile. Tatsächlich verführt Langeweile zu Übermut und bringt das Fass zum Überlaufen. Wir sind kollektiv mit der Überlegung beschäftigt: Wie kann die Arbeitszeit verkürzt werden? Wenn uns in Zukunft die „künstliche Intelligenz“ das Denken abnimmt, von der Ingenieure und Wissenschaftler träumen, wie füllen wir dann die zur Verfügung stehende Ressource Zeit aus? Wenn die Tagesstruktur fehlt, macht sich Langeweile breit. Sie ist das schlimmste Übel, was man dem gesunden Menschen antun kann. Auf lange Sicht nimmt sie dem Menschen die Würde.

Kinder anleiten

Auch unser Schulsystem muss dringend hinterfragt werden. Massenhafte Schulstundenausfälle führen ebenfalls zu Langeweile mit Folgeerscheinungen. Die Walldorfschulen begehen in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Ihr Schulsystem unterrichtet ganzheitlich, in dem es die angeborenen Begabungen der Kinder fördert.

„Seid nie gewiss, dass ihr im Recht seid!“ (Lessing)

Es ist wichtig, meinungskonformen Argumenten entgegenzuwirken, und es ist daher die Aufgabe aller Schulen, Kinder zum bewussten, kritischen Hinterfragen anzuleiten. Denn die Kinder von heute sind in wenigen Jahren die Eltern von morgen.

