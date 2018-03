Abkehr von Notenfixierung

Anzeige

Zum Artikel „Pisa: Sozial benachteiligte Schüler holen deutlich auf“ vom 3. Februar:

Ist das wirklich „Top“? Warum wird der in der neuen Pisa-Studie festgestellte Anstieg von 25 auf 32 Prozent der guten Leistungen sozial benachteiligter Kinder in einem so wohlhabenden Land wie Deutschland als deutliches Aufholen gefeiert? Sollten sich die Verantwortlichen nicht vielmehr schämen und die Berichterstattung der Medien diese Tatsache eher kritisch werten? Die Feststellung eines größeren Anstiegs als in anderen Ländern verdeckt, dass diese meist schon in den letzten Jahren bessere Ergebnisse erzielt haben.

Ein individuelles Lernen ist notwendig, die Abkehr von der Notenfixierung und dem „Gerecht ist, wenn alle gleich behandelt werden!“ Flexibler Unterricht, in dem die Kinder in ihrem Tempo und mit für sie angepassten Materialien arbeiten und Leistungsüberprüfungen, die nicht für alle Kinder in derselben Form und zum selben Zeitpunkt durchgeführt werden, sind dringend notwendig! Dazu braucht es finanzielle, räumliche und personelle Ressourcen, die diesen Zielen angemessen sind! Vielleicht können wir dann in einigen Jahren sagen: „Das ist wirklich Top!“