Ablenkung von echten Problemen

Im Deutschunterricht soll die „Lektüre von Literatur anregen. Sie ermöglicht es, Grundmuster menschlicher Erfahrungen kennen zu lernen, und trägt dazu bei, eigene Positionen und Werthaltungen zu entwickeln.“ So steht es in den Aufgaben und Zielen des Deutschunterrichts der Ruhr-Uni, Bochum.

Unsere größten Dichter treten dafür ein. „Sie (die Moral) sollte den Charakter der Rohheit mildern, der nur nach eigenen Gesetzen leben, in fremde Kreise nach Willkür eingreifen will“, sagt Johann Wolfgang von Goethe. „Als Wesen, welches will, verliert der Mensch Wesentliches, wenn er, Gewalt oder Zwang unterliege, sagt Friedrich Schiller.

Wozu diese Diskussion?

Im Religionsunterricht stellt das Leben Jesu eine Anweisung zum Umgang mit Mitmenschen dar. Nächstenliebe, Vergebung, Gewaltfreiheit sind Werte, die in jedem Unterricht ganz oben stehen sollten. Wozu also diese Diskussion? Sie dient wohl dazu, abzulenken von dem, was Kolhoff auch fordert: Die vermehrte Einstellung von Lehrern und Sozialarbeitern, damit die Werte auch effektiv umgesetzt werden können. (Henri Felber, Biblis)

Ein großartiger Kommentar! Alles voll auf den Punkt gebracht. Sehr gut wurde der Vorschlag der CDU-geführten Bundesländer als das enttarnt, was er in Wahrheit ist, eben purer Populismus. Wie der Kommentator differenziert ausführt, muss mehr in alle Schüler investiert werden. Und da gibt es weiß Gott noch viel zu tun. (Ursula Schmollinger, Ladenburg)

