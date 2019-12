Zum Debattenbeitrag „Brauchen wir in Deutschland ein generelles Tempolimit, Herr Meyer-Pyritz?“ vom 23.11.:

Bei einigen Leserbriefschreibern sind Klage und Jammern schon sehr groß: Der Staat, der viel gescholtene Staat, macht wieder einmal nichts, um ein sinnvolles Tempolimit auf den Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen durchzusetzen.

Dazu kommen mir zwei Gedanken. Erstens: Vielleicht hat der Staat kein großes Interesse daran, ein Tempolimit einzuführen, denn eine geringere Fahrgeschwindigkeit bedeutet einen geringeren Spritverbrauch und somit weniger Einnahmen aus den Steuern auf Treibstoffe.

Zweitens: Brauchen wir denn tatsächlich ständig die Bevormundung durch den Staat oder von solchen Politikern, die meinen, es ginge nur so? Ich denke da an Dinge wie: CO2-Steuer, Verbot von Ölheizungen, Vorgartenbegrünung, Dachbegrünung, Verbot vom Bau von Einfamilienhäusern und so weiter. Heißt es nicht immer: Wir sind der Staat, der Souverän. Haben nicht wir es in der Hand, sprich im Fuß, ein Tempolimit einzuführen?

Wenn die „Fridays for Future“-Jugendlichen freitags auf die Straße gehen können, um etwas für das Klima zu bewegen, können wir Autofahrer doch täglich mit dem Fuß vom Gas gehen und dadurch praktisch für das Klima etwas tun. Wer hindert uns denn daran, durch unser Fahrverhalten ein Tempolimit auf den Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen de facto einzurichten, indem wir auch ohne staatlich angeordnete Beschilderung langsamer fahren?

Das wäre doch eine wirklich souveräne, demokratische Abstimmung mit den Füßen. Ob man uns das danken würde, indem man uns mit weniger Verboten und Geboten belästigt, steht auf einem anderen Blatt.

