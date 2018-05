Anzeige

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte trägt nach meiner Auffassung absurde bis paradoxe Züge und wird gegenüber Geiselnehmern und Kindsmördern und insbesondere deren Behandlung, wenn höchste Gefahr für das Opfer besteht, nicht gerecht.

Bei der Zumessung von Schmerzensgeld für den Mörder können im Gericht eventuell auch zynische Ironiker mitgewirkt haben - zum Beispiel wenn man sich vorstellt, wenn bei Zumessung des Geldbetrages der Richter fragt, welchen Betragsanteil er der Opferfamilie zu überweisen gedenkt.

Diese Geldzuwendung an Gäfgen wäre noch absurder als die Bonizahlung an die Dresdner-Kleinwort-Banker, die bekanntlich ihre gesamte Investabteilung in London samt Sechs-Milliarden-Verlust versenkt hatten. Bei Letzterem gab's wenigsten keine Leichen - wenn man von der Dresdner-Bank absieht.