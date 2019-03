Absurde Empfehlung

Zum Artikel „Hyazinthen-Zwiebeln in Wachs getaucht“ vom 2. März:

Was soll denn dieser Unsinn? Da werden Blumenzwiebeln gewässert und in eine Wachshülle verpackt. Sie sollen so, ohne gegossen zu werden, gedeihen. Kürzlich bekam ich eines dieser Exemplare geschenkt. Sah zunächst schön aus. Zum Vorschein kam eine verkümmerte Blüte. Von der Umhüllung befreit, habe ich die Zwiebel in ein Blumentöpfchen gepflanzt. Die Blüte starb ab, wenigstens das Blattwerk blieb erhalten und wuchs weiter. Solche Absurditäten gehen mir gegen den Strich. Lasst doch den Gewächsen ihren natürlichen Nährboden!

