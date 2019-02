Achillesferse der Demokratie

Zum Artikel „Brexit-Abkommen scheitert – bittere Niederlage für May“ vom 16. Januar:

Nein, Theresa May hat nicht verloren. Der vernünftige Teil des britischen Volkes und Europa haben verloren, nur weil es Populisten – auch mit Hilfe der oft schlecht kommunizierten und die Sorgen der einfachen Menschen zur Seite wischenden europäischen Politik – gelang, mit den Ängsten eben dieser Menschen destruktive Politik zu machen.

Dies herauszustellen ist die Aufgabe der seriösen Presse, nämlich Politik zu entpersonalisieren und die Dinge und Fakten ins richtige Licht zu rücken. Verloren hat vor allem auch die repräsentative Demokratie. Gewonnen hat die „Twitter“-Demokratie mit ihrem Hang zur Zuspitzung und zur Vereinfachung von komplexen Themen und Inhalten, die nur scheinbar mit einem einfachen Ja oder Nein entscheidbar sind. Das ist die Achillesferse der direkten Demokratie.

Klüger und vorausschauender

Wenn man sich die Entwicklung in Europa und weltweit anschaut, so steht zu befürchten, dass wir in eine neue Phase von Glaubenskriegen versinken: Diesel, Verbrennungsmotor, Elektromobilität, Klima, Islam, Migration – egal um welches Thema es geht: Jede Seite stellt scheinbar wissenschaftlich untermauerte Glaubensgrundsätze auf, Wahrheiten, an denen nicht gezweifelt werden darf, hält daran fest, bewegt sich keinen Millimeter und verteidigt diese Dogmen militant. Vernunft hat keine Chance mehr, aber ohne vernünftige, pragmatische und vor allem soziale Lösungen hat Demokratie keine Chance.

Vielleicht waren die Verfassungsmütter und -väter des Grundgesetzes, die keine Volksabstimmungen vorsahen, klüger, weiser und vorausschauender als wir es heute wahrhaben wollen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019