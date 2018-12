Ängste gut fürs Geschäft

Zum Artikel: „Dieses Problem lösen wir zusammen – oder gar nicht“ vom 30. November.

Seit fünf Jahren verfolge ich den Verlauf der Klimadiskussion bis zur völligen Durchsetzung grüner Positionen unter Kanzlerin Merkel. In diesem heißen Sommer entstand nun in den deutschen Medien ein Trommelfeuer von Ängsten, die den Klimawandel jedem augenscheinlich vor Augen hielt, in Form von persönlichem Schweiß, von Naturkatastrophen aus aller Welt und drohenden Klimaflüchtlingen aller Hautfarben.

Nirgendwo auf der Welt hat sich, wie in Deutschland, eine Allparteienregierung der „menschgemachten“ Klimakatastrophe verschrieben. Selbst beim Wetterbericht wird man das Gefühl nicht los, für unser zügelloses Leben mit einer Katastrophe biblischen Ausmaßes bestraft zu werden. War es Ende des Mittelalters das Fegefeuer, so ist es heute die Klimakatastrophe, für die wir uns schuldig fühlen, und auch ordentlich dafür bezahlen sollen.

Bild als Normalbürger

In einem Land, in dem vollständig zurecht, Umweltschutz wie nirgendwo auf der Welt propagiert wird, wird dieses populäre Potenzial auf den Klimaschutz übertragen. In Deutschland wird jedoch der Klimaschutz als Totschlagargument eingesetzt, um die Geschäfte mit den „Erneuerbaren“ so rücksichtslos wie nur möglich durchzusetzen.

Ich muss mir wie jeder Normalbürger ein Bild über die Klimadiskussion machen. Wer ist dieser Weltklimarat, der in den letzten Jahren vor allem durch Deutschland so viel Macht hinzugewonnen hat? Er betrachtet nur den Aspekt des menschgemachten Anteils der Erderwärmung und nicht alle anderen Faktoren, wie Sonnenaktivität, Verdunstung über den Meeren und vieles andere. Der weltweite Kampf der Energieerzeugersparten, Atom, Öl-Kohle-Gas (fossile), Wind- und Solar-Branche geht mit „Hauen und Stechen“ einher.

Glaubt jemand, dass die Branche der „Erneuerbaren“ gute Kapitalisten und die anderen die Bösen sind? Dass jede dieser Branchen über Leichen geht, ist doch selbstredend. Der Weltklimarat, die „Klimaalarmisten“ sind von den letztgenannten nicht als neutrale Wissenschaftsorganisation, sondern für die Durchsetzung der Erneuerbaren aufgebaut worden. Dort wurde schon immer ein gnadenloser Kampf um Positionen geführt und oft übertrieben.

Protest gegen Bericht

Wenige Tage vor Veröffentlichung des Berichts des Weltklimarates, am 27. März 2014 hat ein führender Klimaökonom aus Protest gegen „Panikmache“ seinen Namen von dem Bericht zurückgezogen. Richard Tol von der Universität Sussex erhebt schwere Vorwürfe. In der Endfassung des Berichts seien Formulierungen abgeändert und Aussagen umgedreht worden. Als 2010 Fehler im Sachstandsbericht aus dem Jahr 2007 bekanntwurden, war die Glaubwürdigkeit des Klimarats damals erschüttert. Aber noch immer wirken Wissenschaftler führend am Bericht mit, die zuvor für Umweltverbänden gearbeitet haben.

Die „Klimaskeptiker“, zeigen den Klimawandel als eine alle 1200 Jahre wiederkehrende Erscheinung. Im Mittelalter war es wärmer als heute, in der Römerzeit waren die Alpen frei von Eis. Sie werfen dem Weltklimarat Manipulation vor. Tatsächlich lässt die Statistik eher an eine natürliche Erderwärmung glauben.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2EubmJl

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018