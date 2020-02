AfD ein weiterer Sargnagel

Zum Artikel „Parteien suchen Ausweg aus der Krise“ vom 10. Februar:

Die Krise unserer Gesellschaft liegt darin begründet, dass das alte Konzept der parlamentarischen Demokratie völlig überholt ist und sich als ungeeignet erweist, um der Komplexität des 21. Jahrhunderts Rechnung zu tragen.

Verkrustete Ideologie

Was Deutschland braucht, ist ein völlig neues Konzept, an dessen erster Stelle, die Interessen der gesamten Bevölkerung stehen müssen. Die Akteure in den Parlamenten reklamieren für sich die Deutungshoheit, die sie aus einer statischen, verkrusteten Ideologie heraus begründen, und sie wenden ihre Ressourcen ausschließlich dafür auf, ihre Pfründe und die ihrer Klientel zu sichern. Am Ende sehen sich die Bürgerinnen und Bürger mit der Respektlosigkeit konfrontiert, dass man ihnen zur Sicherung unseres Wohlstandes einen Peter Altmaier, für die unserer Finanzen einen Olaf Scholz und für die des Friedens gar eine Annegret Kramp-Karrenbauer präsentiert, um nur die drastischsten Beispiele des unsäglichen Parteienproporz zu nennen.

Die Wählerinnen und Wähler haben seit 2013 mit der AfD nun einen weiteren Anbieter für politische Inkompetenz und die parlamentarische Demokratie einen Sargnagel mehr.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/321vaMX