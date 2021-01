Alle werden älter

Zum Leserbrief „Rücksichtslos gegen Ältere“ vom 8. Januar:

Auch ich finde es unsozial und rücksichtslos (wie Ihre Leserin schrieb), dass die Commerzbank-Filialen in Neckarau und auf dem Lindenhof so plötzlich geschlossen haben. Sie lassen uns Alten (ich bin 86 Jahre) einfach „im Regen stehen“ und muten uns zu, für jede Kleinigkeit in die Hauptfiliale (Planken) zu fahren. Wie geht es den alten Menschen, die nicht mehr mobil sind und auf jede Hilfe angewiesen sind? Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Verantwortlichen der Commerzbank auch älter werden und dann vielleicht mehr Verständnis haben.

