Zum Thema Hundekot:

Ich frage mich, was in den Köpfen mancher Hundebesitzer vor sich geht, die ihre Hunde mitten auf den Gehweg, vor Kindergärten, Schulen, Sportplätzen, Parks hinmachen lassen und dies nicht entfernen. In letzter Zeit ist das Problem mit dem Hundekot wieder vermehrt aufgetreten, obwohl es genügend Tütenspenderboxen gibt. Es ist alles Andere als lustig, wenn man in solch eine Hinterlassenschaft hineintritt; und wenn kleine Kinder diese aufheben. Darüber sollten die Frauchen und Herrchen der Vierbeiner bitte mal nachdenken.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.04.2019