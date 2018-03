Anzeige

Zum Artikel „Können uns nicht auf- lösen“ vom 17. Februar:

Ein Zirkus passt gut in unser Leben hinein. Warum nicht auch in Mannheim? Auch wenn es so ein kleiner Wanderzirkus ist. Es gibt sogar Städte mit Kulturzelten oder, wie in Villingen, einer reizvollen Jugendarbeit im Bereich Akrobatik und kreativer Darbietungen. Es wäre ein Jammer, wenn wieder mal eine Behörde zu dem Entschluss käme, so was darf vor Ort aus vielerlei Gründen nicht sein. Es ist wichtig, vor allem für Kinder, etwas zu fördern, woran sie wahre Freude haben, ja, sich sogar dabei aktiv beteiligen können. Also Monnem: Manege frei.

