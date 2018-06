Am Rand der Lächerlichkeit

Anzeige

Zum Artikel „SV Waldhof muss in der 4. Liga bleiben“ vom 5. Juni:

Ungeachtet der verabscheuungswürdigen Krawalle sogenannter Fangruppen, übrigens auch von der Uerdinger Seite, während des Relegationsrückspiels am 27. Mai in Mannheim hat der Deutsche Fußballbund (DFB) im Nachgang zu diesem Spiel für eine Aufstiegsposse am grünen Tisch gesorgt, die ihresgleichen sucht.

Hätte man die Frage des termingerechten Geldeingangs der vom KFC Uerdingen zu erbringenden Liquiditätsreserve nicht im Vorfeld klären und dann gleich auch richtig kommunizieren können? Dies wäre sicherlich ein Leichtes gewesen! So aber ist der DFB durch das von ihm selbst medienwirksam angestrengte Verfahren am Rande der Lächerlichkeit entlang geschlittert und hat sich mit seinem Vorgehen selbst am meisten blamiert.