Zum Artikel „Polizei zählt 100 beschädigte Pkw“ vom 7. Dezember:

Bei allen Vorbehalten kann ich ein gewisses Verständnis für den/die Täter nicht leugnen. Erste Empfehlung: Ich lade Sie von der Redaktion und/oder dem Ordnungsdienst der Stadt Mannheim gerne einmal ein, mit mir bummeln zu gehen.

Ich wohne in Käfertal. Als Rentner laufen wir, meine Frau und ich, gerne – insbesondere, wenn wir zum Essen Lokale in der Nähe besuchen. Ich rate Ihnen da einmal eine Begehung der „Reichenbachstraße“, der „Edisonstraße“, der „Fraunhoferstraße“ oder der „Obere Riedstraße“ exemplarisch an. Nehmen Sie hierfür vielleicht einmal einen Rollator oder Kinderwagen mit, insbesondere in den Abendstunden.

Ich garantiere Ihnen, dass Sie die meiste Strecke auf der Autostraße unterwegs sein werden, weil die Bürgersteige so eng zugeparkt sind, dass Sie freiwillig auf die Straße ausweichen, um letztlich im Dunkeln nicht auch nicht noch in Hundesch… zu treten.

Zweite Empfehlung: Fahren Sie mit dem Pkw und biegen Sie ab. Voll zugeparkte Kreuzungen, ein absoluter Blindflug. Kürzlich fuhr ich meine Schwester mit dem Pkw zu einer Adresse auf der „Schafweide“. Dummerweise fuhr ich nicht die „Lange Rötterstraße“, sondern bog gleich an der nächsten Kreuzung rechts ab.

Der absolute Horror. Ich befand mich an jeder Kreuzung in einer total unfallträchtigen Situation, bevor ich die Kreuzung einsehen konnte.

Um den eigentlichen Faden meiner Einlassung wieder aufzugreifen: Ich goutiere Vandalismus in keiner Weise, jedoch verwundert es mich wenig, wenn manche Zeitgenossen, anlässlich dieser untragbaren Verhältnisse, durchdrehen und Rachegedanken hegen oder gar tätlich werden.

Der Sittenverfall in unsere Gesellschaft ist mit Händen zu greifen. Anstand und Rücksicht zählen nichts mehr. Der Autofahrer, ich bin selbst einer, parkt sein Auto einfach auf dem Bürgersteig, in der Kurve, vor einer Garage oder Einfahrt. Wen kümmern schon Verbotsschilder oder Verkehrsregeln?

Ich bin 1947 geboren und in der Neckarstadt aufgewachsen. Mich erinnert noch aus der Kindheit, dass stets irgendwo ein, damals noch geachteter und respektierter, „Schutzmann“ stand. Respekt war kein Fremdwort und man fühlte sich verantwortlich für sein Umfeld und die Umwelt, wobei es Letzteres als Wortschöpfung noch gar nicht gab.

Ich denke, unsere Gesellschaft sollte mal wieder in sich gehen und sich hinterfragen, auf welchem Weg wir uns befinden? Jedenfalls „Asylanten“ tragen sicher die geringste Schuld an diesem Werteverfall, meine ich?!

