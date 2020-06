Sehr geehrter Herr Hagel, Sie sagen, dass es „unerträglich ist, wenn extremistische, verfassungsfeindlich Gruppierungen wie die Antifa und auch rechte Gruppierungen versuchen, das Anliegen der Demos für ihre Hetze zu missbrauchen.“ Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Antifa keine Gang oder Jugendkultur ist, sondern die Abkürzung für Antifaschismus!

Sie erinnern sich? Faschismus war das, was unzählige Juden, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Menschenrechtler und aufrechte Christen in Massenvernichtungslager gebracht und obendrein durch den verheereden Zweiten Weltkrieg Millionen Menschen auf der ganzen Welt Tod und Elend gebracht hat. Menschen, die sich gegen Faschismus einsetzen (abgekürzt: Antifa), sind also Leute, die nicht hetzen, sondern sich ganz im Gegenteil gegen Faschismus und Nationalsozialismus einsetzen. Sie demonstrieren dafür, dass rechter Hass und rechte Hetze sich nicht unwidersprochen verbreiten können. Außerdem klären Antifaschisten über rechtes Denken und Handeln auf.

Ich sehe es schon fast als Verbrechen an, dass Sie Antifaschisten und rechte Hetzer in einem Wortlaut zusammen nennen. Was Sie vielleicht meinen, sind randalierende Chaoten und Verbrecher – echte Antifaschisten kämpfen gewaltlos.

