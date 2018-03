Antisemitismus im Aufwind

Anzeige

Zum Holocaust-Gedenktag:

Der Antisemitismus ist in Europa im starken Aufwärtstrend, nachweislich von vielen Flüchtlingen vorangetrieben. Schlimmste Hetzreden auf Facebook werden geduldet und finden Anhänger. Man schaut wieder weg. Hat man heute auch wieder Angst wie damals, sich gegen solche Gewalttiraden zu erheben? Bis es wieder zu spät ist?

Es sollte für jede weiterführende Schule Pflicht sein – auch mit Schülern arabischen Hintergrundes –, einen Besuch in solch einem Vernichtungslager zu machen. Wieso wird weltweit immer wieder das jüdische Volk aufs „Korn“ genommen? Es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, nur in Israel herrscht Wohlstand, Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, es ist das Land der Bibel und des Christentums. Warum lässt man sie nicht in ihrem Kernland Judäa und Samaria leben und spricht es den Arabern zu, denen es noch nie gehört hat?