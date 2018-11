Arbeit im Detail

Von Walter Serif

Kurz nach 10.30 Uhr hat Reporterin Heike Rentsch das Wort. Aber nur für acht Minuten – sonst meldet sich die Uhr auf dem Konferenztisch im Newsroom mit ihrem Alarmton. Es ist Blattkritik – wie jeden Morgen um diese Zeit. Heute ist Rentsch an der Reihe. Sie findet das große Interview in der Zeitung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der CDU-Chef werden will, nicht gut: „Ich hätte mir schärfere Antworten gewünscht“, ärgert sie sich. Leserin Eva Baumann-Stauder hat da eine geringere Erwartungshaltung: „Spahn ist halt ein Politiker.“

Großes Lob gibt es dagegen in der Runde für das Pro und Kontra zu den Investitionen der Stadt Mannheim in das Fußball-Stadion des SV Waldhof. Dass Sport-Reporter Alexander Müller in seinem Pro die Finanzspritze begrüßt, ist keine Sensation. Barbara Kretschmer („Ich hasse Fußball“) gefällt deshalb das Kontra von Tatjana Junker besser, die meint, die Stadt sollte das Geld besser in die Schulen stecken. „Wir legen großen Wert auf Meinungsvielfalt, dazu gehört es auch, dass wir kontroverse Themen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten“, erklärt Chefredakteur Dirk Lübke. Kretschmer findet die Stilform gut, weil es dann nicht immer nur eine Meinung gibt.

In der Konferenz um 10.30 Uhr schauen die Redakteure nicht nur in den Rückspiegel, es fallen bereits viele Entscheidungen. Schnell stellt sich heraus, dass die Runde die neue Statistik zur häuslichen Gewalt gegen Frauen groß aufbereiten will. Baumann-Stauder: „Das ist ein Tabu, viele Frauen trauen sich aus Scham nicht, ihre Partner anzuzeigen.“ Es gibt mehrere Stimmen, die meinen, eine Frau solle einen Leitartikel schreiben. Außerdem soll das Thema auf der Titelseite aufgemacht werden – falls nicht noch etwas anderes passiert. Der Tag ist ja lang.

Zu viel oder zu wenig Sport?

Am Abend können die Leser bei der Blattabnahme überprüfen, wie die Journalisten das Thema häusliche Gewalt umgesetzt haben. Es gibt Diskussionen über die Schlagzeile. Die Runde schlägt „Zuhause – für viele Frauen ein ,gefährlicher Ort’“ vor. Aber die ist zu lang. Am Ende wird es: „Zuhause ,gefährlicher Ort’ für viele Frauen“. Leserin Kretschmer: „Ich hätte nicht gedacht, dass Sie da so ins Detail gehen.“ Nach einigem Hin und Her steht dann die Schlagzeile für die Seite 1. Als Volontärin Joana Rettig ihre Aus-Aller-Welt-Seiten vorstellt, bringt sie gleich zwei Bild-Vorschläge für den Korrespondentenbericht zur häuslichen Gewalt mit. Das eine Bild stellt eine gestellte Szene dar, in der angedeutet wird, wie ein Mann seine Frau schlägt. Auf dem zweiten sieht man eine Frau, die auf dem Boden kauert, die Beine mit den Händen umschlungen und den Kopf auf die Knie gestützt. Das erste Bild stellt den Täter in den Mittelpunkt, das zweite das Opfer. Alle sind sich einig: Wir nehmen das Bild mit der Frau.

Wie die Redaktion die Nachrichten blitzschnell über die Webseite „Morgenweb“, in soziale Netzwerke wie Facebook oder per Whatsapp verbreitet, erfahren die Leser von Online-Redakteur David Schramm. Ihr Interesse ist groß, die Entwicklung in der digitalisierten Welt stößt aber auf Skepsis. Dass „Online-Nachrichten in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken“ sind, weiß Baumann-Stauder. Sie habe jedoch das Gefühl, dass Nachrichten im Internet nicht unbedingt tieferes Wissen vermitteln würden. „Die junge Generation kommt an der Digitalisierung nicht vorbei und macht sich vielleicht zu wenig Sorgen über die Speicherung ihrer Daten“, meint Wolffried Wenneis. „Ich muss mir das nicht mehr antun. Das empfinde ich als altersbedingtes Privileg.“

Beim Gespräch mit dem Chefredakteur gibt es eine anregende Diskussion über das Blatt. Baumann-Stauder hätte gerne mehr große und weniger kleine Bilder in der Zeitung. Auch die vielen Straßenumfragen stören sie. „Sie schielen zu sehr auf die Meinung der Leser. Die interessiert mich aber nicht.“ Die Antwort des Chefredakteurs: „Wir haben die Dosis bereits heruntergefahren.“ Wenneis kritisiert, dass es zu viel Sport in der Zeitung gibt. Lübke gibt zu bedenken, dass es beim Sport keine Grauzone gebe: „Für die einen ist es zu viel, für die anderen zu wenig.“

Marlies Eberwein-Dietz und Ehemann Werner Dietz interessieren sich sehr für die Leserbriefe. Dietz will wissen, was aus Schreiben mit beleidigendem Inhalt wird. Lübke: „Die veröffentlichen wir nicht. Und wenn es Bedenken gibt, schaut unser Hausjurist drauf.“ Mehr als 2000 Briefe bekommt die Zeitung inzwischen pro Jahr – vor vier Jahren waren es 1500. „Alle gehen über meinen Tisch. Es ist beeindruckend, wie unsere Leser zur Meinungsbildung und Vielfalt beitragen“, sagt Lübke.

