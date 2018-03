Arglistige Täuschung im Rosengarten

Anzeige

Weit entfernt vom Original

Erst das genaue Studium des Programmhefts im edlen Hochglanz-Layout (das war leider erst vor Ort möglich, nachdem die Karten für teures Geld erworben worden waren) entlarvten das „maligne“ Marketingkonzept: „Neuinszenierung“ umfasst hier eben vor allem die „Neuerfindung“ der Musik um die bekannte Story – und dies weit entfernt von der Genialität des Originals. Nur ein Beispiel: Statt des Titelsongs „The Phantom of the Opera“ mit der bekannten Orgelbegleitung im Kellergewölbe der Pariser Oper kam die Bach’sche Toccata in d-Moll zum Einsatz – auch mit Orgel, dafür aber lizenzfrei.

