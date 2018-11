Armut und Kapitalismus: Herr Werner Kohlhoff beklagt die Armut jedes sechsten Kindes. Herr Joachim Löw meint, dass ein Abstieg nicht so schlimm sei. Herr Löw meint einen Abstieg der Fußballnationalmannschaft, und dennoch scheint es mir den Zusammenhang zu geben.

Herr Löw ist fest angestellt beim DFB. Er bekommt im Vergleich zu fast jedem Bürger (auch gegenüber den Politikern) sehr viel Geld; von den vielen Werbeverträgen mag ich nicht schreiben. Herr Löw wiegt jetzt schon die Fußballgemeinde in eine „Nicht-so schlimm-Menthaliät“; vielleicht weiß er am besten, dass er und seine Jungs sportlich am Ende sind, und so wird der Enttäuschung die Spitze genommen.

Nur wirklich nicht nachzuvollziehen ist für mich die Tatsache, dass das gesamte Team des DFB trotz Abstiegs und bereits sechs Niederlagen viel Geld bekommt.

In der freien Wirtschaft und vor allem bei so vielen sozial schwachen Familien und Menschen findet das nicht statt.

Mein Vorschlag an den DFB, an Herrn Löw und alle Nationalspieler: bei einem Abstieg (und bei jeder Niederlage) verzichtet doch bitte auf Euer Geld und spendet Eure Werbeeinträge an die vielen sozial Schwachen in unserem Land.

