Armutszeugnis der politischen Eliten

Zum Kommentar „Hass im Herzen“ vom 11. Dezember:

Statt irgendwelche Sachargumente zu liefern, verbreitet Werner Kolhoff in seinem Kommentar, wie leider nicht anders zu erwarten, abstruse Verschwörungstheorien und küchenpsychologische Erklärungsversuche zu der vehementen Kritik an dem „höchst unverbindlichen“ UN-Migrationspakt. Vermutlich hat es der obrigkeitsfromme Journalist noch nicht begriffen: Die Bürger Europas (ein Dank an die „Gelbwesten“) sind diese schleichende Entmachtung der von ihnen gewählten Parlamente leid, die ständig durch „gemeinsame Vereinbarungen“ demokratisch nicht legitimierter Gremien wie der UN, der EU oder des Europäischen Gerichtshofs vorangetrieben wird.

Verständlicherweise wollen die Bürger „national entscheiden“, da der Nationalstaat nun einmal den rechtsstaatlichen Rahmen für die in einer Demokratie grundlegende Volkssouveränität darstellt. Dass die im Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD dies nicht verstanden haben, ist ebenfalls zu meinem Bedauern ein Armutszeugnis für unsere politischen „Eliten“.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2Ch4fBx

