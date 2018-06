Arztberuf für Männer nicht mehr interessant

Anzeige

Zum Artikel „Masterplan soll her“ vom 26. Mai:

Das was der baden-württembergische CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhardt zur Behebung des Hausärztemangels in Baden-Württemberg fordert, hört sich nobel und ehrenwert an. Es handelt sich hierbei um ein bundesweites Problem und leider wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten dieses Problem durch die Politik eigentlich erst ins Rollen gebracht.

Mehr Regularien

Teure Wahlversprechen versuchten unsere Sozialpolitiker durch Budgetierung, Honorarabsenkung schön zu waschen. Der Verwaltungsaufwand in den Praxen erhöht sich durch Regularien von Jahr zu Jahr. Jüngstes Beispiel ist die Europäische Datenschutzversordnung DSGVO. Nicht das Einführen dieser Verordnung, sondern der mangelnde Weitblick, welche Konsequenzen diese im Alltag hat, ist auch hier unseren Volksvertretern anzukreiden. Alle diese Maßnahmen kosten Zeit, Manpower und letztlich viel Geld.