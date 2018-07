Aspekt des Rassismus’ bleibt außen vor

Anzeige

Dazu passt eine Anekdote mit dem Besitzer eines türkischen Restaurants in Lauda (beziehungsweise er würde auf dieser Formulierung bestehen: ein kurdisches Restaurant), mit dem ich häufig beim Pendeln sprach: „Weißt du, wir Schwarzköpfe, wir sind doch an allem Schuld wenn’s grad passt.“

Wissen Sie, wie man Anhänger von Subkulturen häufig nennt? Schwarzkittel.

„Schwarz“ steht hier zunächst für „anders“, nicht als biologische, sondern als soziale Kategorie. In diesem Sinne hat jeder Mensch auch in stark auf Homogenität basierenden Gesellschaften (bei uns ist das ein Nachhall des Wilhelminismus) etwas, was ihn „anders“ macht.

Die sogenannten Minderheiten sind also eigentlich eine Mehrheit!

Welche Farbe hat Ihre Soutane noch gleich, Herr Zopora?

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.08.2018