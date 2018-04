Atomkraft unbeherrschbar

Anzeige

Zum Artikel „Die vergessene Atomkatastrophe“ vom 4. April:

Mit Interesse habe ich in Ihrer Ausgabe vom 04.04.18 den Bericht über „Die vergessene Atomkatastrophe“ von Majak gelesen. Hier wie auch bei den am Seitenrand unter „Dramatische Zwischenfälle“ aufgeführten weiteren Katastrophen zeigt sich erneut, wie gefährlich und unbeherrschbar Atomkraftwerke sind und wie berechtigt der deutsche Atomausstieg war. Technische und menschliche Fehler führen zu verheerenden - unvorstellbaren Folgen, deren Auswirkungen selbst in Jahrzehnten / Jahrhunderten nicht heilbar sind. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens die jetzt schon als marode erkannten Kernkraftwerke an den Grenzen Deutschlands und im weiteren Europa bald abgeschaltet werden - dies hoffentlich nicht nur „ein frommer Wunsch“! Johannes Walter, Mannheim

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2vnSUyb