Auch mal über alternative Möglichkeiten diskutieren

Anzeige

Zum Artikel „Bürger lehnen Kahlschlag ab“ vom 16. Juli:

Wegen der Dammsanierung zwischen dem Großkraftwerk und dem Lindenhof regen wir uns auf, dass 1000 Bäume gefällt werden sollen. Es ist nicht nachgewiesen, dass so viel Bäume gefällt werden müssen! Da gibt es sicher bessere Lösungen. Wie viele alte Bäume gibt es überhaupt im Waldpark? Soll der Waldpark bald so aussehen wie das Glückstein-Quartier, so kahl und baumlos?

Dort wurden wegen der Bebauung 40 alte Bäume gefällt. Jetzt im Juni hat die Stadt Mannheim elf alte Bäume für den Bau des technischen Rathauses fällen lassen. Wohlbemerkt im Juni! Die Stadt Mannheim braucht sich nicht an die Baumschutzsatzung halten, die für alle anderen gilt. Sie hat sie einfach übergangen. In der Vergangenheit wurden in der Offizierssiedlung 480 alte Bäume und in den Quadraten B 5, C 7, L 6, Q 7 sowie R 6 und R 7 über 40 alte Bäume gefällt. In den T-Quadraten mussten elf gesunde Kastanien dran glauben.