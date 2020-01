„Auf Abbau der Schuldenlast achten“

Voller Stolz berichtete Finanzminister Olaf Scholz über einen neuen Rekordüberschuss für das Jahr 2019, so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Und schon werden von den Parteien Ansprüche angemeldet, wie dieser Überschuss verteilt werden soll.

Von keiner Partei hört man, dass der Großteil des Überschusses sinnvollerweise zur Schuldentilgung dienen sollte, obwohl die Staatsverschuldung per Ende 2019 immer noch bei über 1,9 Billionen Euro liegt (1900 Milliarden).

Musste der Bund vor zehn Jahren für die Schuldentilgung noch 40 Milliarden Euro an Zinsen zahlen, waren es 2019 „nur“ noch zwölf Milliarden. Die Entwicklung an den Finanzmärkten ist also des Finanzministers Freud und des Bürgers Leid. Aber irgendwann werden auch wieder andere Zeiten kommen, weshalb die Bundesregierung stets auf den Abbau der Schuldenlast achten sollte, wenn sie nicht wieder in den Strudel hoher Zinsbelastungen kommen will.

