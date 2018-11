Aus dem traurigen Geschehen lernen

Zum Artikel „Schmuckstadt mit Schrammen“ vom 13. Oktober:

In dem Bericht im Mannheimer Morgen vom 13. Oktober zur Zerstörung von Pforzheim im Zweiten Weltkrieg schreibt Konstantin Groß über die Äußerung einer evangelischen Geistlichen, die in einer Gedenkrede darauf verweist, dass „Warschau, Rotterdam und Coventry vor Pforzheim liegen“. Unter zeitlicher Betrachtung hat die Geistliche recht, denn die Zerstörung dieser Städte geschah vor der Pforzheims.

Wenn sie darüber hinaus mit ihrer Aussage eine Vergleichbarkeit mit diesen Städten sucht, wäre dann solch ein Vergleich überhaupt zutreffend? Oder strebt sie möglicherweise sogar eine Rechtfertigung des Pforzheimer Schicksals an? Lassen sich die genannten Städte als Grundlage für die Städtebombardierung in Deutschland überhaupt heranziehen? Ohne eine „Neudefinition der Geschichte“ anzustreben, wie Herr Groß befürchtet, soll auf folgende Fakten hingewiesen werden: Bei den Städten, die durch Fliegerbomben zerstört wurden und bei denen Zivilisten ums Leben kamen, ist der Unterschied in der Größe des Ausmaßes vergleichbar.

Taktische Maßnahmen

Was waren aber die Hintergründe zur Bombardierung? Militärisch muss man zwischen taktischer und strategischer Luftkriegsführung unterscheiden. Eine taktische Städtebombardierung dient danach der Unterstützung der eigenen Truppen innerhalb einer Kampfzone (Front) und war nach der damaligen Kriegsgesetzgebung zulässig. Es sind also bei der taktischen Luftkriegsführung nur Städte in einer Frontzone von Bombardierungen betroffen. Unter einer strategischen Luftkriegsführung ist eine teilweise oder über das gesamte feindliche Hinterland ausgedehnte Bombardierung zu verstehen. Demzufolge waren die Bombardierungen der Städte Warschau und Rotterdam rein taktische Maßnahmen.

Außerdem ergingen vor der Bombardierung von deutscher Seite aus Aufforderungen zur kampflosen Städteübergabe. Erst nach Ablauf eines Ultimatums wurde der Bomberverband in Bewegung gesetzt. Die Verantwortlichen von Warschau und Rotterdam hätten die Bombardierung ihrer Städte also verhindern können. Der von den Briten favorisierte und danach von den Amerikanern unterstützte strategischen Luftkrieg führte zu Gegenmaßnahmen der deutschen Luftwaffe und unter anderem im November 1940 zur Bombardierung von Coventry, eine für die britische Flugzeugproduktion wichtige Stadt.

Gegen die Menschlichkeit

Zu diesem Zeitpunkt war bereits unser Haus in Mannheim zerstört, das in der Nacht vom 16. auf 17. August 1940 von englischen Fliegerbomben getroffen wurde. Der oft erhobene Vergleich der Luftkriegszerstörungen vor allem von Warschau und Rotterdam zum Bombardieren ziviler Ziele in deutschen Städten, wie im Falle von Pforzheim, ist hinsichtlich ihrer Ursache nicht gegeben. Der strategische Luftkrieg auf zivile Ziele war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es war ein Vernichtungskrieg, der bis zur deutschen Kapitulation rücksichtlos durchgeführt wurde. Das Wesentliche, was man aus diesem traurigen Geschehen zu lernen vermag, ist zu hoffen, dass es nie wieder zu solch einer menschlichen Apokalypse kommt.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2zfvD07

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018