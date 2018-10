Aus Herzen gesprochen

Zum Kommentar „Alle sollte alle meinen“ vom 1. Oktober:

Ein großes Dankeschön an Herrn Dettlinger! Er hat sehr vielen theaterbegeisterten Menschen aus dem Herzen gesprochen – denjenigen, die zum Beispiel gerne einmal „Schiller als Schiller sehen wollen, als interpretiertes Werk und nicht als Stück über das Stück“. Das sind ja, wie ich es oft gehört habe, „nur die Alten“ – die zwar immer einen Großteil des begeisterten und zahlenden Publikums ausgemacht haben, aber für so manchen Theatermacher offensichtlich uninteressant sind.

„Alle sollte alle meinen“

Und das ist ein Irrtum: Ich kenne eine ganze Reihe von jüngeren Theater-Begeisterten, die resigniert haben, weil das Theater für sie kaum etwas zu bieten hat. Sie gibt es tatsächlich in der Wirklichkeit, sie sind auch „alle“ und nicht in der Unterzahl! Aber wirklich interessant für die Theatermacher ist anscheinend nur die Jugend – möge sie so zahlreich kommen, dass das Theater auch finanziell weiter bestehen kann! Aber, wie Herr Dettlinger treffend schreibt: „Alle sollte alle meinen.“

