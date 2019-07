„Ausführungen kann ich unterstreichen“

Die Ausführungen in Ihrem Leserbrief, Herr Baumann, kann ich voll und ganz unterstreichen und möchte noch ein eigenes Erlebnis von vorletzter Woche hinzufügen.

Da waren wir in Berlin, und weil ich dort in den Jahren 1950 bis 1952 lebte, auch ein Jahr dort zur Schule ging, musste ich feststellen, was unsere Politik aus dieser früher schönen Stadt gemacht hat. Eine Ansammlung von überwiegend Fremdkulturen, auch in den S-Bahnen nur ab und zu auch mal ein deutsches Wort. Mehr möchte ich dazu nicht erwähnen, nur ein Fazit: Zu viel „Toleranz“ kann man in der heutigen Zeit mit dem Wort „Dummheit“ austauschen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019