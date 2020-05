„Ausgewogener“ sein

Jeder Fußballfan sieht ein Spiel seines Vereins nur so, wie es ihm passt. Um ein Fußballmatch aber gut analysieren zu können, bedarf es mehr als der nackten Zahlen, die, je nach Zählweise der einzelnen Anbieter, auch abweichen. So finden sich auch Statistiken „pro Bayern“.

Herrn Hofmann genügen gegen Bayern München mehr Torschüsse und mehr Ballbesitz, um zu dem Schluss zu kommen, „sein“ Verein sei mindestens ebenbürtig gewesen. Wir finden zum Beispiel einen Pfostentreffer von Robert Lewandowski weitaus zwingender als drei Schüsse aus der zweiten Reihe. Im Fachmagazin „kicker“ war darüber hinaus zu lesen, dass die Bayern in diesem Spiel „wacher, bissiger waren und über weite Strecken sehr souverän aufgetreten sind, dem BVB hingegen die Mittel und die individuelle Qualität gefehlt hätten“, um die Punkte bei sich zu behalten.

Herr Hofmann schreibt vom berühmten Bayern-Bonus, den es laut vieler Statistiken so allerdings überhaupt gar nicht gibt. Er spricht den Ausrutscher von Jérome Boateng an und unterstellt dabei ein „absichtliches“ Handspiel im Strafraum, das durchaus elfmeterwürdig war, und verschweigt zugleich jene Szene an Robert Lewandowski, der kurz vor Schluss von Akanji regelwidrig im Strafraum geschubst wurde? Beide Aktionen waren dem Offiziellen-Team eben nicht genug, um einen Elfmeter zu pfeifen. Um über Fußball diskutieren zu können, bedarf es auch als eingefleischter Fan einer gewissen Objektivität.

Profifußball ist darüber hinaus weit mehr als die Tatsache, dass sich 22 Mann Woche für Woche um den Sieg duellieren. Herr Hofmann sollte in seinen Beiträgen doch mal zum Beispiel darauf eingehen, was Borussia Dortmund der Gesellschaft Gutes tut. Hat sein Club in Zeiten von Corona viel Geld für Amateurvereine der vierten und fünften Liga selbstlos zur Verfügung gestellt, um ihnen, die teilweise ums nackte Überleben kämpfen, finanziell unter die Arme zu greifen? Uns ist Derartiges nicht bekannt. Doch in solchen Zeiten sind es vor allem solche Aktionen, die ins Auge stechen, die Eindruck hinterlassen. Die Bayern sind auch in dieser Hinsicht vorbildlich, denn sie haben mehr als 800 000 Euro dafür gespendet.

Profifußball ist mehr, als nur die 1:0-Berichterstattung. Wir würden uns freuen, wenn Herr Hofmann dies bei seinen künftigen Beiträgen berücksichtigt und mal ausgewogener argumentiert. Dies würde seinen Zuschriften sicher auch eine größere Akzeptanz garantieren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020