Aussage falsch wiedergegeben

Zur Umfrage „Mannheimer Reden“, Sonderseite vom 1. März:

Bei Ihrer Umfrage nach der Diskussion im Mannheimer Nationaltheater sehe ich mich falsch wiedergegeben: Bei der Erwähnung der „ägyptischen Kartoffeln“ wurde ich falsch zitiert. Hier ist nicht der Verzehr im Winter gemeint, wie Sie in der Zeitung schreiben, sondern die Produktion der guten Knolle!

In Ägypten wird sie unter einem unglaublich hohen Wasserverbrauch (in etwa 300 Liter pro Kilogramm) mit wohlbemerkt überwiegend fossilem Wasser produziert, in Deutschland nur mit einem Bruchteil an Wasser (rund 130 Liter pro Kilogramm, davon nur zehn Prozent Leitungswasser).

Wegen billigerer Importe werden unsere heimischen Kartoffeln teilweise vernichtet beziehungsweise als Tierfutter deklariert, von Transportweg und Kosten einmal ganz abgesehen. Hier muss die Politik aktiv werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019