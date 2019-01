Aussagen ein Schlag ins Gesicht

Zum Geistlichen Wort „Dynamik und Ungleichheit“ vom 12. Januar:

Jetzt wissen wir also, weshalb es im reichen Deutschland Armut ungeheuren Ausmaßes gibt: Die Akteure (wer ist das bitte genau?) des neoliberalen Marktsystems in Wirtschaft und Politik wollen soziale Ungleichheit. So sieht es jedenfalls die designierte Trägerin des Bloomaulordens, Pfarrerin Ilka Sobottke.

Diese und weitere Aussagen im Geistlichen Wort vom 12. Januar sind ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich Tag für Tag bemühen und dafür Verantwortung tragen, Hunderten und Tausenden von Menschen Arbeit zu geben und diese gerecht zu entlohnen, darüber hinaus bereit sind, soziale und gesellschaftliche Verantwortung, zum Beispiel in Ehrenämtern, zu übernehmen und nicht zuletzt durch ihre Abgaben auch Arbeitsplätze wie zum Beispiel den von Frau Sobottke finanzieren und langfristig sichern!

Der Ordensstifter Freiherr Rainer von Schilling hatte 1970 sicher andere Bloomäuler als Frau Sobottke im Sinn, als er den Bloomaulorden ins Leben rief. Das amtierende Auswahlkomitee muss sich jedenfalls die Frage gefallen lassen, ob es bei der Ausgewählten genügend recherchiert und die Auswahlkriterien richtig beachtet hat. Aufgrund der Äußerungen von Frau Sobottke bestehen zumindest Zweifel, ob sie Mannheim auf typische Art und Weise und deswegen unverwechselbar vertreten kann.

Gut, dass sich Frau Sobottke so früh geoutet hat, das lässt ihr die Möglichkeit auf die Verleihung des Ordens zu verzichten. Ich werde jedenfalls an der diesjährigen Ordensverleihung nicht teilnehmen. Kai-Uwe Sax, Mannheim

