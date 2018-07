Anzeige

Viele jungen Türken dabei

Zahlreich daran beteiligt waren nicht etwa nur ältere Zuwanderer, sondern auch viele junge Türken, darunter viele junge Frauen, die hier in einem liberalen Land aufwachsen (das genau so etwas zulässt, ohne dass sofort Wasserwerfer auffahren wie in Istanbul – die Polizei war im Gegenteil extrem zurückhaltend), aber einen Autokraten feiern, der in der Türkei die Pressefreiheit mit Füßen tritt, ein extrem konservatives Frauenbild propagiert und Andersdenkende einsperren lässt.

Nicht nur die Türken sollten sich „Gedanken über das Zusammenleben in der Stadt“ machen, wie es Stefan Proetels Artikel formuliert – auch alle Deutschen sollten das spätestens jetzt tun. Denn was am Sonntagabend rund um den Wasserturm zu beobachten war, ist – man muss es leider so klar sagen – eine Bankrotterklärung für die Integration und offenbar auch für den Integrationswillen einer leider nicht kleinen Zahl hier lebender Menschen mit türkischem Migrationshintergrund.

