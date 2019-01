Bedürfnisse der Bürger ignoriert

Gefrustete und lärmgeplagte Jungbuschbewohner. © tröster

Zum Artikel „Geschrei, Gegröle, Gepöbel: ’Wir leben auf einer Partymeile’“ vom 9. Januar:

Respekt vor den Bewohnern des Jungbuschs, die sich gegen das nächtliche Treiben vor ihrer Haustür wehren. Niemand hat bisher (wie auch andernorts in der Innenstadt) ihre berechtigten Interessen auch nur wahrgenommen: keine Stadtverwaltung, die sich offensichtlich vor Auflagen für die Barbetreiber drückt, keine Polizei oder Ordnungsdienst, die kontrollierend unterwegs sind, keine Türsteher, die eingreifen.

Ach ja, und da wäre auch noch der Nachtbürgermeister, der ja Ansprechpartner für alle und ausgleichend tätig sein soll. Der hat sich zwar in den Medien feiern lassen, aber außer zwei konkreten Vorschlägen (kostenloses Wasser für Barbesucher und Kästen für Leergut auf der Straße) noch nichts geliefert. Und das obwohl er - eigentlich für die ganze Stadt zuständig - den Jungbusch zu seinem „Spezialgebiet“ erklärt hat. Mein konkreter Vorschlag: die Stelle und damit die Verschwendung von Steuergeldern sofort wieder streichen. Bei dieser Politik in Mannheim, die sich immer weniger an den tatsächlichen Bedürfnissen ihrer Bürger orientiert, diese sogar in vielen Themenbereichen völlig ignoriert (siehe auch geplante Uni-Bebauung), kann man froh sein, dass Kommunalwahlen anstehen.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2CxJhNT

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019