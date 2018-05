Beeindruckender Besuch beim „MM“

Anzeige

Seit rund 20 Jahren gibt es die mehrfarbige Zeitung. Man musste sich der Zeit anpassen und so bekommt jedes Blatt aber nur ein Gramm Farbe. Es werden auch ganz viele andere Sachen gedruckt, aber alles nur auf Zeitungspapier. Einlagen aus Glanzpapier werden in der Großdruckerei nicht bedruckt.

Ein Höhepunkt war das Treffen mit einem Redakteur im Newsroom, dem Nachrichtenraum der Zeitung. Hier laufen die weltweiten Informationen zusammen, die wir am nächsten Tag im Briefkasten haben. Aber so einfach ist das nicht, da gibt es unter anderem rechtliche Dinge zu beachten. Die Zeit läuft und so werden die ersten Informationen am späten Vormittag bearbeitet. Der Zeitkanal bis zum Druck ist eng. Bis kurz davor feilen die Mitarbeiter noch an Layout und Artikeln.

Tour dauert drei Stunden

Wenn der FC Bayern hoffentlich nicht in die Verlängerung geht. Ein Fußballspiel mit Anpfiff 20.45 Uhr bringt den Zeitungsleuten bestimmt manchmal den Schweiß auf die Stirne. Das erzeugen sicherlich auch die über 2000 Leserbriefe pro Jahr. Denn die müssen alle gelesen und bewertet werden.

Der Fehlerteufel schlägt leider überall zu – trotz automatischer Rechtschreibeprüfung. Das gibt es aber nicht nur bei der Zeitung. Das erleben wir doch auch im Umgang mit unserem Smartphone.

Übrigens, herzlichen Dank für die belegten Brötchen, die Getränke und eine Tour von fast drei Stunden Dauer mit einer sehr kompetenten Mitarbeiterin des „MM“. Einfach genial, was die Mitarbeiter dort leisten. In der Industrie würde man das Akkord nennen.

Mittwoch, 16.05.2018