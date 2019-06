Behandlung für alle gleich

Zum Artikel „Dezernate: Mannheimer Grüne wollen ihr Vorschlagsrecht nutzen“ vom 29. Mai:

Im Artikel zur Kommunalwahl wird der AfD-Spitzenkandidat Rüdiger Ernst mit den Worten zitiert, dass der Wahlkampf in einem Umfeld stattfand, „das von Propaganda, Ausgrenzung, Hass und teilweise körperlicher Gewalt geprägt war.“

Ich nahm an der Wahlinformationsveranstaltung der beiden Bürgervereine in der Innenstadt teil, an der auch ein Vertreter der AfD mitwirkte. Er wurde selbstverständlich genauso behandelt wie die Vertreter der übrigen Parteien, bekam dieselben Fragen vorgelegt, wurde weder ausgegrenzt noch schlug ihm Hass entgegen und körperliche Gewalt gab es gegenüber niemandem. Berichten zu anderen Veranstaltungen im Vorfeld der Wahlen konnte ich ebenfalls nichts dergleichen entnehmen. Kann Herr Ernst seine Aussagen auch konkret belegen? Dann sollte er das tun! Oder handelt es sich hier um Fake News?

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2Wrp3Sw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019