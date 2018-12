Bei Blähungen gut durchlüften

Zur Rubrik „Tipps für Autofahrer“:

Mit Vergnügen und voller Begeisterung lese ich jeden Samstag in der Rubrik „Automobil & Verkehr“ Ihre Tipps für Autofahrer. Vieles davon war mir bisweilen vollkommen unbekannt und ich habe bereits etliche Ihrer abgedruckten und äußerst nützlichen Ratschläge verinnerlicht. So öffne ich nun an heißen Tagen meine Fenster, die ich bis zum Abdruck des Artikels stets geschlossen ließ. Die heiße Luft kann in der Tat schneller als mit geschlossenen Fenstern entweichen und ich schwitze auch deutlich weniger.

Entspannungsfahrt im Odenwald

Der Tipp kürzlich war jedoch der Oberhammer! Beim Lesen wurde mir bewusst, was ich die letzten rund 25 Jahre falsch gemacht habe: Ich bin immer mit Vollgas durch die Kurven gefahren und hatte oftmals große Mühe, meinen Wagen in der Spur zu halten. Nur durch Ihren Hinweis, dass man vor den Kurven vom Gas gehen sollte, wird der Sonntagsausflug in den Odenwald nun zur reinsten Entspannungsfahrt.

Ich habe auch einen Tipp, der es abzudrucken sicherlich Wert ist, vielen anderen Autofahrern das Leben erleichtern wird: Wenn ein Fahrzeuginsasse an Flatulenz leidet, ist es wichtig, für frische Luft zu sorgen. Also ganz wichtig – bei Blähungen immer gut durchlüften!

