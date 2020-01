Beiträge zur Aufklärung junger Frauen sehr gut

Zum Debattenbeitrag „Warum sollten Frauen sich mehr ums Finanzielle kümmern, Frau Schreiber und Frau Slavik?“ vom 11. Januar:

Ich finde Ihren Beitrag zur Aufklärung junger Frauen über Finanzielles großartig und sehr wichtig. Weiter so! Ich bin 75 Jahre alt, war 53 Jahre ganztägig mit Haushalt und zwei Kindern berufstätig und bekomme eine Rente von 730 Euro monatlich, mache Aushilfsjobs, wie kürzlich sechs Wochen Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Es fiel mir schwer, weil ich durch einen Kunstfehler innerhalb eines Jahres fünf Operationen hinter mir habe.

Ich bekomme von meiner Nachbarin Ihre Zeitung, die ich mir nicht leisten kann, aber sehr gerne lese. Zu meiner Zeit war das ganz anders, denn es hieß: Mädchen heiraten ja doch und brauchen keine Ausbildung oder Studium. Das habe ich sehr bedauert, denn ich wollte gerne „Handarbeitslehrerin“ werden, aber in dieser armen Zeit kostete es Schulgeld und das war, weil ich ohne Eltern aufwuchs, nicht vorhanden.

Lohn war nicht rosig

Ich habe mich in Abendkursen weitergebildet und beim Staat als Justizangestellte mit sehr gutem Volksschulabschluss gearbeitet. Also auch für Ihren Beitrag „Weiterbildung“ für Frauen sehr wichtig. Der Lohn war nicht rosig und für 23 Jahre beim Staat bekomme ich heute 29,90 Euro Ersatzrente. Später war ich noch 30 Jahre als selbstständige Kauffrau tätig. Auch das wäre ein wichtiges Thema, denn Selbstständige verwenden meistens die Einnahmen, um wieder zu investieren, was auch ein Fehler ist. Weiß ich heute!

Dazu kommt, dass man privat versichert ist und nach dem Beruf nicht mehr gesetzlich von der Krankenkasse aufgenommen wird, wenn man über 58 Jahre alt ist. Da müsste der Staat den ehemaligen Selbstständigen die Möglichkeit einräumen, wieder gesetzlich versichert zu sein, denn die private Krankenkasse ist fast unbezahlbar. Für mich 370 Euro Krankenversicherung und 140 Euro Pflegeversicherung = 510 Euro. Mit diesem Beitrag bin ich nicht hoch versichert und etliche Kosten werden nicht erstattet. Außerdem habe ich im Jahr noch 750 Euro Selbstbeteiligung.

Mütter sollten zu Hause sein

So sieht es bei vielen Mitbürgern, besonders betroffen sind Frauen älterer Jahrgänge, aus. Sie leiden in unserem reichen Land an Altersarmut und müssen zur Tafel einkaufen gehen, was oft als erniedrigend und schamhaft empfunden wird. Ich begrüße heute, dass es junge Mütter leichter haben als wir Älteren, denn wir konnten kein bezahltes Mutterjahr oder Elternzeit für Väter nehmen. Das ist gut so.

Wir Mütter mussten bis vier Wochen vor der Geburt arbeiten, sonst hätten wir unseren Arbeitsplatz verloren. Es gab für das erste Kind 30 D-Mark und für das zweite Kind rund 50 D-Mark Zuschuss vom Staat. Auch Kindertagesstätten waren rar, weil Mütter zu Hause sein sollten. Meine arme Kindheit, Jugendzeit und die Jahre danach möchte ich nicht mehr erleben. Mein Fazit: Ich finde Ihre Zeitung und die Beiträge sehr interessant, lesenswert und vor allem zur Aufklärung wichtig und hoffe, dass dies so bleibt und vielen Menschen auch hilft. Ilse Bauer, Speyer

