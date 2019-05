Bekannte Problemzone

Zum Thema Breite Straße:

Die Stadt Mannheim ist besonders stolz auf ihre großen Einkaufsstraßen. Ganz besonders jetzt auf die erneuerten Planken. Doch wie stellt sich derzeit die Lage auf der Breiten Straße dar? Vom Paradeplatz bis zum Marktplatz soweit in Ordnung. Doch danach leerstehende Geschäfte und eine Reihe von Zeitgenossen, die sich hier ein tägliches Stelldichein liefern, ohne hier was kaufen zu wollen. Schon längere Zeit als Problemzone bekannt, die nicht gerade besonders dazu einlädt, hier noch gerne einkaufen gehen zu wollen. Die Frage stellt sich: Muss das so bleiben? (Manfred Fischer, Mannheim)

