Besatzungszeit beendet

Zu dem Artikel „US-Botschafter droht Unternehmen“ vom 14. Januar:

Was bilden sich diese Amerikaner eigentlich ein? Glauben sie immer noch, Deutschland sei Besatzungszone? So amerikahörig wie unsere Kanzlerin ist, kann man ihnen das nicht einmal verdenken. Hatte sie sich beim ungerechtfertigten Irakkrieg der Amerikaner nicht entblödet, sich beim damaligen Präsidenten Bush für die Weigerung von Gerhard Schröder zu entschuldigen, keine deutschen Soldaten in den Irak zu schicken.

Ein Wiederholungstäter

Dafür hat sie dann später, auf dem Altar der Hörigkeit, deutsche Soldaten in Afghanistan geopfert. Da der Herr Botschafter ein Wiederholungstäter ist, würde eine selbstbewusste deutsche Regierung ihn zur Persona non grata erklären. Ich befürchte allerdings, er wurde nicht einmal ins Außenministerium einbestellt.

