Beschwerde relativieren

Sicher gehört Herr Krebs, wie auch ich, zu der schon etwas angestaubten Generation (kein Vorwurf, eine Feststellung). Auch ich störe mich an der oft sinnlosen Verwendung meist englischer Begriffe. Aber nur, weil es mich stört, bin ich nicht dagegen.

Jede Generation hat ihre Ausdrücke, manche bewähren sich, andere geraten in Vergessenheit. Was mir nicht gefällt, muss ich ja nicht benutzen. Gleiches gilt für die Rechtschreibung, bei jeder Reform geht die Welt unter. Tut sie aber nicht. Ich habe in den Anfängen meiner Schulzeit noch Worte mit „ph“ gelernt, Photograph ist da ein gutes Beispiel.

Wie sich die Sprache an Fremdworte gewöhnt, zeigen nicht zuletzt die Beispiele, die Herr Krebs anführt: die Galerie, das Zentrum und die Passage. Alle drei sind nicht deutsch, sie kommen aus dem italienischen, dem französischen und griechischem Sprachraum, nur eben schon vor langer Zeit. Ich möchte ausdrücklich Herrn Krebs nicht kritisieren, aber seine Beschwerde etwas relativieren. Früher war nichts besser oder schlechter, nur eben anders. Die Welt entwickelt sich!

