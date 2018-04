Besser als dargestellt

Anzeige

Zum Leserbrief „Radverkehr attraktiver gestalten“ vom 21. März:

Mich ärgern in Artikeln, Leserbriefen und auch Diskussionen die Unterteilung der Menschen in Gruppen, noch dazu bei diesem Thema, da ja doch alle Menschen erst einmal Fußgänger sind, ein großer Teil dieser Fußgänger sind auch Radfahrer und ebenfalls ein großer Teil auch Autofahrer. Viele sind allen drei Gruppen anzurechnen. Es gibt also weder die Fußgänger, die Radfahrer oder die Autofahrer.

Es gibt Menschen, die Fehler machen, in allen Gruppen und allen Lebenslagen, da kann sich keiner ausnehmen. Dann gibt es rücksichtsvolle und rücksichtslose Menschen, und das unabhängig davon, auf welche Art sie sich gerade fortbewegen. Einen Vorteil haben jedoch Radfahrer und Fußgänger: Sie haben keine Nummer, an denen man sie identifizieren kann. Das erleichtert das nicht immer vorschriftsgemäße Verhalten.