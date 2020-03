„Bester Schutz ist starkes Immunsystem“

Im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie wird sehr viel über äußere Schutzmaßnahmen gesprochen und sehr wenig über die inneren, die nach Aussagen vieler Wissenschaftler eigentlich die wichtigsten wären. Die Ärztin Dr. Petra Bracht, Autorin mehrerer Bücher, hat in einem Youtube-Beitrag erklärt, dass der beste Schutz gegen eine Infektion ein starkes Immunsystem sei.

Ein solches könne durch biologisch angebaute, gesunde Nahrung mit viel Vitaminen, Enzymen und Ballaststoffen gestärkt werde; so würden die guten Darmbakterien sich rasch vermehren. Rauchern riet sie, sofort mit ihrer Sucht aufzuhören, da sie besonders viel Ace2, das Eintrittsenzym für das Corona-Sars-Co-2, in sich hätten.

Fleisch fördere die schlechten Darmbakterien und daher rate sie vom Fleischkonsum ab. Bracht gab die Sterberate durch das Corona-Virus mit 0,3 bis 0,5 Prozent an; damit liege diese nicht höher als bei einer üblichen starken Grippe. Ähnliche Aussagen machte Professor Dr. Antoine Béchamp: „Das Milieu ist alles, der Erreger nichts“. Bei seinen Forschungen stellte er fest, dass „Keime sowohl inner- als auch außeralb unerer Körper existieren“. Nur wenn es zu einem Ungleichgewicht im Organismus käme – also etwa der Säure-Basenhaushalt nicht stimmt – könnten Infektionen und Krankheiten entstehen. Auch der deutsche Arzt Dr. Rudolf Virchow stellte fest, dass Keime nur krankes Gewebe als ihr natürliches Umfeld aufsuchen, anstatt es zu verursachen – vergleichbar mit Moskitos, die stehende, also verschmutze Gewässer nur aufsuchten, Wasser aber nicht in solches verwandelten.

