Betriebshof verhindern

Ich äußere mich nachfolgend zum Vorhaben der Stadt, bei Spinelli einen zentralen Betriebshof zu bauen. Ich bin direkt betroffen und wohne in unmittelbarer Nähe zu Spinelli auf Feudenheimer Seite. Ich war damals für die Bundesgartenschau und hatte mir erhofft, dass sich durch die neuen Möglichkeiten und das Versprechen, hier einen neuen Grünzug in Mannheim zu verwirklichen, eine Aufwertung der Lebensqualität ergibt. Stattdessen Ernüchterung! Es gibt ja nun wahrlich nicht mehr viele attraktive und noch bezahlbare Wohngebiete in Mannheim. Einen derartigen Betriebshof direkt an ein Solches anzulagern, wiederholt alte Fehler, die die Stadt Mannheim schon zur Genüge verbrochen hat.

