Beweise gegen Russland fehlen

Zum Artikel „Westen positioniert sich gegen Russland“ vom 16. März:

Allmählich nimmt die Doppelzüngigkeit in der Berichterstattung der hiesigen Medien geradezu pathologische Züge an. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan überfällt in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vor den Augen der ganzen Welt einen souveränen Staat und lässt Tausende Kurden abschlachten. Beweise: en masse. Die Reaktion der UNO: eher verhalten.

Auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten und dessen Tochter wurde mutmaßlich ein Mordanschlag mit einem Nervenkampfstoff verübt, der angeblich aus Zeiten der Sowjetunion stammen soll. Das ist das Einzige, was derzeit bekannt ist. Gerichtsfeste Beweise: bisher Null.